Determine : Place l'Année 2019 Sous le Signe de la Continuité et de la Satisfaction Client

PARIS, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. (NADSAQ: DTRM), éditeur mondial de solutions Source-to-Pay et Gestion des Contrats revient sur les temps forts qui ont marqué l'année 2018. Celle-ci se distingue par la mise en place d'une stratégie d'entreprise résolument orientée client, une stratégie portant aujourd'hui ses fruits au regard des succès de Determine tout au long de l'année.

Customer Success : une stratégie orientée client

La nomination de Gérard Dahan en tant que Global Chief Revenue & Marketing Officer marque un tournant stratégique pour Determine. De l'avant-vente au support en passant par le développement, la réussite et la satisfaction client sont désormais au coeur de chaque action réalisée.

À cet effet, quatre Clubs Utilisateurs ont été organisés réunissant près de 170 clients à Paris, à Londres, à Laguna Beach en Californie et à Washington, DC.

"C'est en travaillant étroitement avec nos clients, en restant à leur écoute et en veillant à leur satisfaction que nous pourrons continuer à développer des fonctionnalités à la hauteur de leurs ambitions capables de répondre à leurs besoins métiers. Ainsi, nos plus belles réussites s'illustrent au travers de celles de nos clients. Je pense notamment à Watermark qui a récemment reçu le prix "Best Performance" délivré par Ardent Partners."

- Gérard Dahan, Global Chief Revenue & Marketing Officer, Determine, Inc.

Côté signatures, outre les Laboratoires Servier qui renouvellent leur confiance après 10 ans d'utilisation, Determine compte de nouveaux clients tels que Boulanger, OVH, GTT, VM Building Solutions, Vetoquinol ou encore SQLI. L'éditeur confirme ainsi sa présence dans de nombreux secteurs d'activité à travers le monde en permettant à des entreprises telles que Scania UK, Home Retail Group, YSL, Nexity ou encore Bombardier d'optimiser leurs processus Source-to-Pay et de Gestion des Contrats.

"On ne voulait pas utiliser un système très lourd, il nous fallait une transition fluide, une facilité de paramétrage"

- Laurent Lepczynski et Pierre Helleboid, chefs de projet SI Achats, OVH

"L'implication, l'expertise et l'écoute des équipes Determine sont l'une des raisons principales qui nous ont fait choisir Determine."

Michel Jeanningros, Indirect Purchasing Manager, Vetoquinol

Une Solution reconnue par les plus grands analystes du marché

Determine a été reconnue par les plus grands analystes du marché au cours de l'année dans:

Le Top 50 Providers to Know de Spend Matters pour la quatrième année consécutive

Le Magic Quadrant de Gartner ainsi qu'un rapport complémentaire consacré au sourcing rédigé par le même analyste

"Ces distinctions témoignent de notre engagement à rester à la pointe de la technologie pour que nos solutions apportent une réelle valeur ajoutée à nos utilisateurs. D'après nos clients, peu d'éditeurs sont capables de répondre à leurs enjeux métiers sans une implémentation longue et coûteuse. Avec Determine, ils ont pu adopter une approche plus rapide, simple et agile du Source-to-Pay et de la Gestion des Contrats."

- Gérard Dahan, Global Chief Revenue & Marketing Officer, Determine, Inc.

Des innovations marquantes

L'année 2018 a également été placée sous le signe de l'innovation technologique avec le lancement prochain de l'App Contrats Determine sur l'AppExchange de Salesforce. Unique sur le marché, cette App permettra aux entreprises d'initier et de gérer des contrats de vente directement sur la Plateforme Salesforce.

Autre innovation de cette année, l'Online Store Determine a été développé pour permettre de lier n'importe quel ERP aux fonctionnalités de Gestion Catalogues Determine, offrant ainsi à l'ensemble des utilisateurs d'ERP une expérience proche de celle de l'e-commerce B2C et ainsi améliorer le taux d'adoption.

"Grâce à l'Online Store les utilisateurs bénéficient d'un confort d'utilisation semblable aux plus grands sites de e-commerce pour l'achat de biens et services nécessaires à leurs missions, et ce, tout en respectant les règles d'approbation et les processus comptables paramétrés dans leur ERP."

- Julien Nadaud, Chief Product Officer, Determine, Inc.

Continuité et satisfaction client: les maître-mots de l'année 2019

Développement du programme de partenariats Determine Alliance, innovations technologiques, renforcement de la stratégie orientée clients. Le cap est donné pour l'année 2019.

"Toute l'équipe Determine s'engage chaque jour à apporter à ses clients une qualité de produit et de service leur permettant d'accomplir leurs objectifs les plus ambitieux. En 2019, nous plaçons la barre encore plus haut en développant notre programme de partenariats technologiques et pour proposer une offre Source-to pay et de Gestion des Contrats toujours plus complète."

- Gérard Dahan, Global Chief Revenue & Marketing Officer, Determine, Inc.

À propos de Determine

Determine, Inc. [NASDAQ: DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

Contact

Relations médias

Eléonore Roucaute

Determine Inc.

relationspresse@determine.com

