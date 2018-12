Determine : Vetoquinol choisit la Plateforme SaaS Cloud Source-to-Pay Determine pour supporter sa croissance dans près de 23 pays

PARIS, 11 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. (NASDAQ : DTRM), éditeur international de solutions Cloud Source-to-Pay et de Gestion des Contrats, annonce aujourd'hui que Vetoquinol, 9ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire mondial, a choisi d'implémenter la Plateforme Cloud Source-to-Pay Determine.

Créée en 1933, Vetoquinol est une entreprise familiale et indépendante, exclusivement dédiée à la santé animale. En 2006, l'introduction en Bourse a permis au Groupe d'accroître sa notoriété internationale, devenue un véritable atout.



Aujourd'hui, avec 140 distributeurs, 2000 collaborateurs et une présence directe dans 23 pays, Vetoquinol souhaite mettre en place un outil pour gérer ses achats indirects au niveau Groupe soit 23 entités légales réparties sur 3 continents. Les objectifs du projet sont d'une part la simplification et l'optimisation des processus Source-to-Pay dans le cadre d'une démarche LEAN pour toute la chaîne achats-finance et d'autre part l'amélioration de l'efficacité des équipes (centralisation des besoins en amont, réduction temps de traitement des documents, sécurisation des processus etc.).



Determine a été choisi pour sa capacité à comprendre et à répondre aux besoins métiers et organisationnels de Vetoquinol.

« Nous nous positionnons en véritable partenaire pour accompagner Vetoquinol dans le temps au fur et à mesure de la montée en puissance de la Plateforme dans un groupe en pleine croissance. »

Gérard Dahan, Chief Sales and Marketing Officer Determine

La dimension humaine a également été déterminante dans le choix du Groupe.

« L'implication, l'expertise et l'écoute des équipes Determine sont l'une des raisons principales qui nous ont fait choisir Determine. »

Michel Jeanningros, Indirect Purchasing Manager, Vetoquinol

Planifié en deux temps, le projet débutera par le déploiement des modules Procurement et Traitement des Factures à l'ensemble des entités du Groupe, puis s'achèvera dans un second temps par le déploiement module Sourcing avec la gestion des appels d'offres et des enquêtes.

À propos de Vetoquinol

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, à destination des animaux de rente (bovins, porcs) et des animaux de compagnie (chiens, chats). Indépendant et «pure player», le Groupe innove, développe, fabrique et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique. Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. 10ème laboratoire vétérinaire mondial, Vetoquinol emploie près de 2000 personnes, affiche un chiffre d'affaires 2013 de 299,7 M€ et est coté sur NYSE.

A propos de Determine

Determine, Inc. [NASDAQ: DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

