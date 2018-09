Lancement de l'App Contrats Determine sur l'AppExchange de Salesforce: gérez vos contrats de vente en toute simplicité

"Gérez vos contrats là où vous gérez votre relation clients", telle est l'innovation proposée par Determine en collaboration avec Salesforce

PARIS, 04 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. (NADSAQ: DTRM), éditeur mondial de solutions Source-to-Pay et Gestion des Contrats annonce aujourd'hui le lancement de l'App Contrats Determine disponible très prochainement sur l'AppExchange de Salesforce. Unique sur le marché, cette App permettra aux entreprises d'initier et de gérer des contrats de vente directement sur la Plateforme Salesforce.

Avec un simple accès Salesforce, cette App fonctionnera avec ou sans le module de Gestion des Contrats Determine tout en offrant les mêmes avantages. Les utilisateurs pourront créer de manière fluide des contrats de vente directement dans une opportunité Salesforce et collaborer avec les gestionnaires de contrats et les approbateurs utilisant le module Gestion des Contrats de Determine. Les métiers obtiendront ainsi une visibilité et une accessibilité à 360° sur tous les contrats à tout moment: où en est leur contrat dans le processus, quelles sont les étapes à suivre et qui est responsable.

« Achats ou Ventes, Determine est du côté de l'utilisateur. L'App Contrats Determine offre l'expérience utilisateur la plus simple et la plus intuitive que nous ayons jamais créée. D'une part, les fonctionnalités de Libre-Service permettent aux équipes d'accélérer les cycles de vente en créant des contrats directement depuis des opportunités Salesforce. D'autre part, l'automatisation des processus permet d'accélérer la création des contrats et de renforcer la collaboration. Enfin, la centralisation des données garantit la fiabilité des informations récoltées. Grâce à l'App Contrats Determine les utilisateurs de Salesforce peuvent désormais gérer leurs contrats et la relation clients dans une interface unique. »

- Gérard Dahan, President, Chief Marketing Officer et Senior Vice President, Determine, Inc.

Parmi les fonctionnalités annoncées:

Créez à partir d'une opportunité Salesforce un contrat dont les informations sont synchronisées avec le module de gestion des contrats Determine

Suivez directement dans Salesforce la mise-à-jour de vos contrats ainsi que les processus de négociation ayant lieu dans le module de Gestion des Contrats Determine

Accédez directement aux fichiers, commentaires et pièces-jointes associés à vos contrats

Salesforce vous notifie des changements de statuts

Configurez facilement votre application grâce à l'assistant d'installation

Personnalisez vos champs grâces aux écrans d'administration incluant une cartographie des données

L'App Contrats Determine fait de vos contrats des documents vivants et faciles à gérer sur tout leur cycle de vie. De la création à la clôture en passant par la négociation, la recherche ou la modification, l'administration de vos contrats au quotidien n'a jamais été aussi simple et efficace. Vos contrats deviennent de véritables outils de création de valeur pour l'entreprise.

Pour plus d'informations, visitez notre page dédiée.

Salesforce®, AppExchange et les autres noms sont des marques déposées par Salesforce.com.

À propos de l'AppExchange de Salesforce

Salesforce AppExchange, leader mondial des portails de solutions cloud destinées aux entreprises, permet aux organisations de vendre et de commercialiser des biens et services et de fidéliser sa clientèle de façon innovante. Avec plus de 5 000 solutions, 5 millions d'installations clients et 70 000 évaluations par les pairs, il s'agit de la source la plus complète de technologies cloud, mobiles, sociales, IoT, analytiques et d'intelligence artificielle pour les entreprises.

A propos de Determine

Determine, Inc. [NASDAQ: DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

