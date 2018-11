Petit déjeuner: Faire de l'agilité une réalité pour les Achats

PARIS, 29 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, Inc. (NASDAQ : DTRM), éditeur international de solutions Cloud Source-to-Pay et de Gestion des Contrats et Segeco, Cabinet de Conseil expert de la transformation Achats, vous invitent le 17 janvier 2019 à la Maison de l'Alsace à Paris pour un petit déjeuner dédié à l'agilité.

Très à la mode, l'agilité est aujourd'hui prônée par de nombreuses entreprises souhaitant rester compétitives dans un contexte économique toujours plus complexe et changeant. Synonyme de réactivité, d'adaptabilité et de flexibilité. Découvrez comment l'agilité peut être un réel levier de création de valeur pour vos équipes Achats grâce aux retours d'expériences de nos experts et intervenants.

Intervenants

Nativité Navaro Lacombe

Directrice Achats

RCI Bank and Services

Franck Baraquin

Responsable Politique Achats et Fournisseurs

SMA

Gérard Dahan

CMO & SVP - EMEA

DETERMINE

Nicolas Millet

Manager Operation Procurement Transformation

SEGECO

Agenda & Date

17 janvier 2019

Accueil petit-déjeuner à 8h30

Determine & Segeco : Comment les Achats doivent se réinventer pour créer de la valeur?

La transformation agile vécue par Nativité Navaro Lacombe, Directrice Achats de RCI Bank and Services, et Franck Baraquin, Responsable Politique Achats et Fournisseurs chez SMA.

Démonstration de l'agilité de la Plateforme Cloud Determine.

Questions & Réponses

Fin & Networking à 11h

Localisation

La Maison de L'Alsace

39 Avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris

De 08h30 à 11h30

Métro : Lignes 13, 9, 1 - Franklin D.Roosevelt ou Champs-Élysées Clemenceau

RER C : Invalides

Bus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93

Parking Indigo: 65 Rue Pierre Charron, 75008 Paris

À propos de Segeco

Acteur majeur de l'expertise-comptable, de l'audit, du droit et du conseil aux entreprises, Segeco accompagne ses clients sur l'ensemble du territoire national grâce à l'expertise de ses 750 collaborateurs. Reconnu pour son agilité, Segeco présente un panel de savoir-faire unique sur son marché, permettant d'offrir à chaque dirigeant ou membre de comité de direction l'accompagnement nécessaire pour répondre à ses ambitions de croissance et à sa recherche de performance.

Au-delà de sa vocation d'appui au développement des entreprises en proximité, Segeco se positionne comme un acteur différenciant plaçant l'innovation et l'expérience client au centre de ses préoccupations. Animé par un fort esprit entrepreneurial, Segeco est au coeur du défi du digital et des data en étant pro-acteur des transformations futures aux côtés de ses clients.

Retrouvez toutes les infos sur www.segeco.fr

À propos de Determine

Determine, Inc. [NASDAQ: DTRM] est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

Contact

Relations médias

Eléonore Roucaute

Determine Inc.

relationspresse@determine.com

