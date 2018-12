Deutsche Bank : Le Qatar dément vouloir monter au capital de Deutsche Bank

Dimanche, le journal Handelsblatt a rapporté que le Qatar envisageait d'accroître sa participation dans la banque allemande dont il est déjà actionnaire à 6,1%.

La semaine dernière, Youssouf Mohamed Al Djaïda, directeur général de Qatar Financial Center, avait réaffirmé lors d'un événement que le Qatar prévoyait d'investir 10 milliards d'euros en Allemagne au cours de la prochaine décennie.

"Il s'agit de l'engagement général du Qatar sur le marché allemand et non d'un investissement dans une institution allemande spécifique", précise le Qatar Financial Centre dans un communiqué.

Sollicité, le groupe public qatari n'a pas répondu dans l'immédiat à Reuters.

