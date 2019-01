Deutsche Bank : MEDIA-Berlin ouvert à une fusion des grandes banques allemandes/FAZ

FRANCFORT, 11 janvier (Reuters) - Le ministre des Finances allemand Olaf Scholz et ses secrétaires d'Etat évoquent régulièrement les options stratégiques des grandes banques du pays, dont au premier chef Deutsche Bank et Commerzbank, rapporte vendredi le Frankfurter Allgemeine Zeitung https://bit.ly/2FpvfRu.

Selon le journal, un de ces secrétaires d'Etat a écrit le 10 janvier que le gouvernement était ouvert à toutes les options commercialement viables pour Commerzbank, la deuxième banque du pays, dont on spécule depuis des mois qu'elle pourrait fusionner avec Deutsche Bank, la première.

Un porte-parole du ministre des Finances n'avait aucun commentaire à faire dans l'immédiat. Deutsche Bank s'est refusé à toute réaction et personne n'était disponible chez Commerzbank à ce stade.

Les deux établissements ont connu des années difficiles ces derniers temps, Deutsche Bank, en pleine restructuration, ayant enchaîné les pertes entre 2015 et 2017 et Commerzbank ayant également une vaste réorganisation de ses activités qui passe par une réduction de ses effectifs, la numérisation de ses fonctions support et une volonté de se développer dans la banque de détail.

La banque est toujours détenue à plus de 15% par l'Etat fédéral allemand, qui était entré à son capital pendant la crise financière de 2007-2009 pour lui éviter le dépôt de bilan.

Dans la journée, le directeur financier de Deutsche Bank James von Moltke, a dit que la banque avait "durablement" réduit ses coûts l'an dernier, ajoutant que ces derniers étaient "sous contrôle".

NOTE: Les informations du Frankfurter Allgemeine Zeitung n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

(Bureau de Paris, Benoît Van Overstraeten pour le service français, édité par Matthieu Protard)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COMMERZBANK 1.11% 6.35 8.59% DEUTSCHE BANK -0.32% 7.456 7.36%