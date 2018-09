Deutsche Bank a étudié un scénario de fusion avec UBS, selon Handelsblatt

Ce scénario et celui d'une fusion potentielle avec Commerzbank ont été examinés lors d'une réunion sur la stratégie début septembre avec le conseil de surveillance, précise le journal en citant des sources au fait des débats.

Sur le papier, un rapprochement avec UBS serait préférable à un mariage avec Commerzbank dans la mesure où Deutsche Bank et la banque suisse sont complémentaires dans les domaines de la banque d'investissement et de la gestion d'actifs, note le Handelsblatt.

A l'inverse, une fusion avec Commerzbank pourrait entraînait d'importants coûts de restructuration en raison de nombreux doublons, ajoute-t-il.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de la banque allemande en dehors des heures de bureau.

Le président du directoire de Deutsche Bank, Christian Sewing, avait refroidi lundi les spéculations sur une possible fusion avec Commerzbank en déclarant que le groupe se concentrait pour le moment sur l'amélioration de ses résultats financiers.

Le magazine Der Spiegel avait rapporté il y a deux semaines que les dirigeants de Deutsche Bank et de Commerzbank étaient de plus en plus ouverts à l'idée d'un rapprochement.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COMMERZBANK 0.96% 9.562 -24.26% DEUTSCHE BANK -0.61% 10.382 -34.20% UBS GROUP 0.73% 15.93 -11.85%