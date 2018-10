Deutsche Bank : délaissé malgré un message confiant

24/10/2018 | 10:56

Deutsche Bank lâche 4,2% à Francfort, bien que le groupe se dise en bonne voie pour être rentable en 2018 pour la première fois depuis 2014, à l'occasion de la publication de ses résultats au titre du troisième trimestre.



Il affiche sur cette période un bénéfice net de 229 millions d'euros, à comparer à 649 millions un an auparavant, pour des revenus en baisse de 9% à 6,2 milliards en raison d'une volatilité et de volumes clients plus faibles en banque de financement et d'investissement.



Si ces chiffres se montrent meilleurs que prévu en données publiées, UBS pointe des données sous-jacentes inférieures aux attentes, écart qu'il explique 'entièrement par des coûts de litiges, de restructurations et du risque plus bas qu'attendu'.



