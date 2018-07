Deutsche Bank : en repli avec ses trimestriels

25/07/2018 | 12:01

Deutsche Bank perd 1,4% à Francfort, suite à la publication d'un bénéfice net en baisse de 14% à 401 millions d'euros sur son deuxième trimestre, malgré des revenus quasiment stables en rythme annuel, à 6,6 milliards.



Cette contraction reflète la refonte stratégique des activités de la banque allemande, qui s'est traduite notamment par des coûts de restructurations et d'indemnisation plus élevés avec la suppression de quelque 1700 emplois durant la période.



Alors que les coûts ajustés ont atteint 11,9 milliards d'euros sur l'ensemble du premier semestre, Deutsche Bank se déclare très confiant dans l'atteinte de son objectif annuel de coûts ajustés de 23 milliards.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.