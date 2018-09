Deutsche Bank envisage de se transformer en holding

Ces dernières ajoutent qu'aucune décision n'a encore été prise et que, au-delà des avantages potentiels de cette nouvelle structure, il reste encore de nombreuses interrogations sur la manière dont elle fonctionnerait.

Deutsche Bank, qui cherche à rebondir après trois années consécutives de pertes, s'est refusé à tout commentaire.

Le titre de la banque, qui devrait sortir à la fin du mois de l'indice EuroStoxx 50 selon des documents vus la semaine dernière par Reuters, a terminé sur un recul de 0,97%, à 9,531 euros alors que l'indice regroupant les valeurs bancaires européennes a perdu 0,35%.

Les informations sur la possibilité de transformer Deutsche Bank en holding ont été publiées par Reuters une demi-heure avant la clôture de la Bourse de Francfort.

Mardi, le magazine Der Spiegel a rapporté que les dirigeants de Deutsche Bank et de Commerzbank, la deuxième banque allemande, étaient de plus en plus ouverts à l'idée d'une fusion.

(Andreas Framke, Arno Schuetze, John O'Donnell et Tom Sims, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)