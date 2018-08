Deutsche Bank : investit dans ModoPayments

24/08/2018 | 10:49

Deutsche Bank annonce une prise de participation dans ModoPayments, jeune société américaine spécialisée dans les paiements numériques, en ligne de la stratégie du groupe allemand visant à développer sa franchise de transactions.



'En particulier, Deutsche Bank pourra étendre les paiements à des plateformes de paiement non bancaires, telles qu'Alipay, Paypal, M-Pesa et WeChat, au-delà des canaux bancaires traditionnels', explique la banque, qui ne précise pas les termes financiers de l'opération.



