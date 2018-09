Deutsche Bank : pénalisé par les rumeurs de fusion

26/09/2018 | 18:37

Le titre termine la séance dans le rouge à la Bourse de Francfort suite aux rumeurs de fusion. Deutsche Bank aurait en effet présenté à son conseil d'administration plusieurs projets de fusion avec Commerzbank et UBS selon le journal allemand Handelsblatt. Le projet de rapprochement avec UBS semble plus attractif en raison des synergies dans la banque d'investissement et dans la gestion de fortune rapporte aujourd'hui Aurel BGC.



La fusion avec Commerzbank conduirait à une restructuration plus importante en raison du nombre important d'activité commune entre les deux groupes.



Selon le journal italien II Sole 24, le groupe Deutsche Bank souhaiterait réaliser une augmentation de capital d'au moins 13 milliards d'euros pour réaliser la fusion avec Commerzbank. Le journal rappelle que le groupe allemand a déjà effectué cinq augmentations de capital depuis 2008 pour un montant total de 30 milliards d'euros.



