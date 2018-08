Deutsche Bank : pénalisé par une note de broker

23/08/2018 | 12:13

Deutsche Bank recule de 1,7% et sous-performe ainsi la tendance à Francfort (DAX stable), sous le poids de propos de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'vente' et abaisse son objectif de cours de 12 à huit euros.



L'intermédiaire financier estime que le groupe bancaire allemand est exposé à un secteur en 'déclin structurel', au sein duquel il perd des parts de marché, et juge donc le titre 'non-attractif'.



Tout en prévenant que l'action de la banque peut demeurer volatile étant donnée sa valorisation, le broker recommande aux investisseurs de la vendre à l'occasion de tout rally du cours de bourse.



