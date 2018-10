La valeur du jour en Europe - DEUTSCHE BANK : la faiblesse des revenus persiste et inquiète

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank a beau jugé être sur la bonne voie pour afficher un résultat net annuel positif en 2018 pour la première fois depuis 2014, la nouvelle baisse des revenus et ses contreperformances dans le courtage au troisième trimestre inquiètent les investisseurs. D'autant plus que la direction a averti que son produit net bancaire serait en repli en 2018. L’action de la première banque allemande chute ainsi de 3,57% à 8,98 euros, portant son repli depuis le début de l’année à plus de 40%.Au troisième trimestre, le bénéfice net de Deutsche Bank a atteint 229 millions d'euros contre 649 millions d'euros, un an auparavant. Le bénéfice imposable a atteint 506 millions d'euros, à comparer avec 933 millions au troisième trimestre 2017. Si ce dernier est supérieur aux attentes, " ce résultat est entièrement attribuable à des coûts de litige et de restructuration et à des coûts du risques moins élevés que prévu ", note UBS.Le revenu a chuté de 9% à 6,2 milliards d'euros, ressortant 1% sous les attentes. Deutsche Bank a déçu en particulier au niveau de ses activités de courtage, domaine dans lequel elle perd des parts de marché face à ses concurrentes américaines.Le revenu tiré du courtage FICC (Taux, crédit, changes et matières premières), qui est historiquement un des points forts du groupe, a chuté de 14,6% à 1,32 milliard d'euros. Celui des 5 plus importantes banques américaines a en moyenne baissé de 2,2%. Le courtage actions a, lui, vu ses revenus reculer de 15% à 466 millions d'euros. Les établissements américains ont pour leur part connu une hausse de 8,1%.Les dépenses, hors intérêt ont reculé de 1% à 5,6 milliards. 700 postes ont été supprimés ce trimestre, permettant aux effectifs de passer à un plus de 94 717 alors que Deutsche Bank souhaite employer moins de 93 000 d'ici la fin de l'année et bien moins que 90 000 d'ici 2019.Le groupe a confirmé viser une réduction des coûts ajustés à 23 milliards d'euros cette année et à 22 milliards en 2019 contre 23,9 milliards d'euros en 2017.S'agissant du ratio de fonds propres durs de Deutsche Bank, il a atteint 14%, soit 0,3 point de plus qu'à la fin du deuxième trimestre.