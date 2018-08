Les actions européennes se replient, plombées par l'Italie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les principaux indices en Europe ont terminé dans le rouge jeudi tandis que Wall Street marque une pause après ses récents records. La baisse de la livre turque et la hausse des rendements italiens ont eu raison du vent d'optimisme qui avait soufflé mercredi sur les marchés européens, lié à un regain d'espoir d'un "soft" Brexit. L'indice Stoxx Europe 600 s'est replié de 0,3% jeudi, à 385,4 points. Le DAX 30 a cédé 0,5%, le CAC 40 0,4% et le FTSE 100 a perdu 0,6%. Les investisseurs ont notamment réagi à une émission obligataire italienne multitranches pour un montant total de 7,75 milliards d'euros. Le taux consenti pour l'emprunt à dix ans a atteint 3,25% contre 2,87% lors du dernier emprunt de ce type, le 30 juillet. Les valeurs bancaires ont pesé dans les indices. Deutsche Bank a cédé 1,7%, Unione di Banche Italiane a lâché 2,6%, et BBVA 2,8%. Le groupe diversifié Bouygues a gagné quant à lui 4,4% après avoir publié un bénéfice net en hausse de 18% au premier semestre. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire