Mort Khashoggi : l'Allemagne prête à geler ses exportations d'armes vers

l'Arabie-Saoudite

ajoute déclarations du ministre allemand des Affaires étrangères et de la cheffe du SPD

BERLIN (awp/afp) - L'Allemagne s'est dit prête samedi à un éventuel gel de ses exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite, suite à des explications jugées "insuffisantes" de Ryad sur la mort à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Alors que beaucoup de questions restent sans réponse après le meurtre début octobre du journaliste au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, "tant que ces questions resteront ouvertes, je ne peux pas m'imaginer qu'il y ait une base positive au sein du gouvernement allemand pour approuver des exportations d'armes vers l'Arabie saoudite", a déclaré samedi soir le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas dans une interview à la chaîne de télévision allemande ARD.

Berlin a par ailleurs jugé "insuffisantes" les explications de l'Arabie saoudite, dans un communiqué conjoint de la chancelière Angela Merkel et du chef de la diplomatie allemande.

Ryad a admis, 17 jours après la disparition de Jamal Khashoggi, que le journaliste saoudien avait été tué à l'intérieur du consulat du royaume à Istanbul, sans toutefois révéler d'informations permettant de localiser son corps.

Tant Mme Merkel que M.Maas ont condamné cet acte "avec la plus grande fermeté" et ont dit attendre de l'Arabie Saoudite "la transparence sur les circonstances de la mort et ses raisons de fond", et que soient retrouvés "les responsables" de cette mort.

Cet assassinat a mis le gouvernement d'Angela Merkel sous pression en raison des importantes exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite.

"La relation avec l'Arabie Saoudite doit être mise à l'épreuve après de tels faits incroyables", en incluant les ventes d'armes, réclame de son côté Andrea Nahles, cheffe du Parti social-démocrate (SPD) qui gouverne l'Allemagne avec les conservateurs de Mme Merkel, dans une interview à paraître dimanche dans le "Bild am Sonntag".

L'Allemagne a délivré au 30 septembre des licences d'exportation d'une valeur de 416,4 millions d'euros vers l'Arabie Saoudite pour 2018, n'étant devancée que par l'Algérie avec 741,3 millions d'euros.

Mme Nahles a toutefois défendu ces autorisations, précisant qu'il s'agissait en grande partie de bateaux patrouilleurs commandés et approuvés il y a des années. "Parce que nous avons l'assurance qu'ils resteront dans le pays, ils sont couverts par l'accord de coalition", a-t-elle ajouté.

La disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi a par ailleurs conduit à des annulations en série de décideurs économiques et politiques du monde entier à participer à une conférence économique organisée à partir du 23 octobre à Ryad par le fonds souverain saoudien.

Ayant longtemps tergiversé, le patron de la première banque allemande, Deutsche Bank, Christian Sewing, ne se rendra finalement pas à la manifestation, a appris l'AFP auprès de sources financières.

Joe Kaeser, le patron du conglomérat Siemens, l'un des principaux sponsors de ce forum baptisé le "Davos du désert", n'a pas encore annulé la participation, mais il se retrouve de plus en plus esseulé dans sa position.

"Je ne participerais certainement pas actuellement à un événement à Ryad", a estimé M. Maas, Mme Nahles espérant quant à elle que "M. Kaeser va y repenser une nouvelle fois".

