DEUTSCHE BANK : JPMorgan reste Neutre

JPMorgan a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 7 euros sur Deutsche Bank. Le bureau d'études explique que marché se demande si DB dispose d'un business model lui permettant de générer des rendements durables en période de ralentissement, compte tenu de sa rentabilité déjà faible, d'où sa faible valorisation à 0,2 fois les fonds propres tangibles. Contrairement à d'autres participants au marché, il insiste sur le fait qu'il n'est pas préoccupé par le niveau actuel du capital et la liquidité.Pour le broker, le principal problème actuellement est la faible rentabilité d'exploitation dans l'un des meilleurs environnements de crédit." Nous pensons que la DB doit cesser de 'bricoler' sa restructuration dans l'espoir que les revenus vont 'les renflouer '. La prochaine étape doit être une décision objective sur les activités qui peuvent être fermées, la réduction des actifs et les mesures de réduction des coûts nécessaires pour que le groupe s'aligne sur ses pairs ", ajoute l'analyste.