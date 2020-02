Deutsche Bank : Berenberg reste à 'vendre'

07/02/2020 | 15:55

Berenberg maintient sa recommandation 'vendre' et son objectif de cours de 5,5 euros sur Deutsche Bank, estimant que la rentabilité de base du groupe bancaire allemande demeure fragile.



'Les inquiétudes ayant trait à la position de capital de Deutsche Bank se sont apaisées pour le moment, ce qui entraîné une surperformance de son action depuis le début de l'année, mais la rentabilité de base du groupe devrait rester faible, de notre point de vue', indique le courtier dans une note diffusée vendredi.



'En partant du principe que Deutsche Bank parvienne à maintenir intacts les revenus de ses activités stratégique et à atteindre ses objectifs de réductions de coûts, le titre pourrait prétendre à une valeur intrinsèque de 9,6 euros', ajoute le broker.



Berenberg juge néanmoins que la réalisation de ces objectifs se révélera difficile à atteindre.



Le titre progresse encore de 1,6% à 9,5 euros aujourd'hui après avoir bondi de plus de 12% suite à l'annonce d'une participation de 3,1% du fonds de pension américain Capital Group, un investissement pris comme comme une marque de confiance par les marchés.



