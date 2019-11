Deutsche Bank : Berenberg reste à 'vente'

05/11/2019 | 14:24

Berenberg réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de cours de 5,5 euros sur Deutsche Bank, estimant que la dernière restructuration de la banque allemande 'a démarré sous de mauvais auspices'.



'Si elle est en voie de réaliser ses objectifs de réduction de coûts ajustés, les revenus continuent de chuter et les perspectives de revenus et de retour sont menacés par un environnement économique et de taux en détérioration', juge ainsi le broker.



