Deutsche Bank : Credit suisse toujours vendeur

09/07/2019 | 10:56

Credit suisse confirme ce matin son conseil de vendre ('sous-performance') l'action de la première banque allemande Deutsche Bank, qui vient de présenter un nouveau plan de restructuration. L'objectif de cours de cours est de 6 euros, d'où un potentiel de baisse de 10%.



Tout en soulignant le caractère massif des restructurations annoncées, les analystes estiment que l'exercice 2019 devrait se solder par un cinquième bénéfice par action négatif, et jugent 'limitée' la visibilité sur 2020.



En raison du temps qu'il faudra au prêteur allemand pour retrouver l'équilibre, et au risque d'exécution associé à ses initiatives stratégiques, Credit suisse maintient donc sa position sur le dossier.





