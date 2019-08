Deutsche Bank : Oddo BHF reste à 'alléger'

07/08/2019 | 11:45

Malgré un relèvement de son objectif de cours de 11% à 7,9 euros, Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur Deutsche Bank, déclarant 'rester prudent sur le titre relativement au secteur pour plusieurs raisons'.



Dans sa note de recherche, le bureau d'études met ainsi en avant un faible potentiel de hausse (+14%) de l'action de la banque allemande par rapport au secteur (+30%) 'surtout en regard du profil de risque'.



Il pointe aussi 'un respect des limites de solvabilité largement dépendant de paramètres qui échappent au contrôle' du groupe et 'des performances opérationnelles résultantes encore fragiles malgré les efforts envisagés'.



