Deutsche Bank : Oddo confirme son opinion après le plan

08/07/2019 | 10:01

Oddo reste à alléger sur la valeur avec un objectif de cours de 7,10 E après la présentation du plan de réorganisation.



Deutsche Bank mettra en oeuvre un programme de réduction des coûts visant à ramener les coûts ajustés à 17 milliards d'euros en 2022 et vise un ratio coûts / revenus de 70%. Le groupe réduira d'environ 40% les actifs en fonction des risques actuellement affectés à ces activités.



Oddo estime que les annonces du groupe sont positives pour DBK et CBK, mais négatives pour DWS et Amundi. ' Nous estimons que ce plan vise notamment à relancer le rapprochement avec CBK ' indique le bureau d'analyses.



Oddo rajoute que la chronologie est risquée. Le bureau d'études souligne la baisse de la solvabilité avant celle des risques. ' Le plan confirme qu'une augmentation de capital est irréaliste et que le Gouvernement Allemand ne souhaite pas participer '.



' L'Objectif de redressement du RoTE à 8% en 2022 repose essentiellement sur des réductions de coûts '.



' L'Impact est théoriquement positif sur la valorisation (+25% +30%) en supposant que l'objectif de RoTE de 8% est atteint mais en appliquant une décote relative au profil de risque ' explique Oddo.



