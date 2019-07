Deutsche Bank : Oddo donne plusieurs précisions

12/07/2019 | 09:53

Le CEO de Deutsche Bank a apporté quelques précisions importantes sur les plans de restructuration du groupe. Suite à cette interview, Oddo confirme son opinion Alléger sur la valeur avec un objectif de cours de 7,10 E. ' Le marché attendra les premiers effets du plan sur les risques pour se poser des questions de valorisation. Cela pourrait prendre au moins 12 mois ' explique Oddo.



' Sur les 18 000 postes qui doivent être supprimés, une partie couvre l'intégration de Postbank. Or ces réductions étaient déjà intégrées dans les prévisions de DBK. Elles sont estimées à environ 6 000 postes. En conséquence, les réductions supplémentaires annoncées n'atteignent ' que ' 12 000 postes environ, essentiellement sur le CIB ' indique Oddo.



Il n'y a aucun projet de discussion avec Commerzbank. ' Nous estimions au contraire que le plan annoncé visait à relancer le projet de rapprochement avec CBK ' souligne le bureau d'analyses.



Au sujet des consolidations, il n'y a rien à attendre d'ici 3 ans pour DBK. ' Le CEO estime par ailleurs qu'un rapprochement avec une banque étrangère aurait plus de sens qu'avec une banque allemande ' rapporte Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.