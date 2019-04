Allemagne: nouvelles perquisitions dans l'affaire "Cum ex"

Francfort (awp/afp) - La justice allemande a étendu ses investigations sur la vaste fraude fiscale dite "Cum ex", en perquisitionnant mardi près d'une vingtaine de lieux dans le pays, a indiqué jeudi le parquet de Francfort.

Au cours de ces opérations relevant de trois affaires distinctes, 181 enquêteurs et agents du fisc ont visité dix-neuf bureaux d'entreprises et domiciles privés se trouvant dans les régions de Hesse, Basse-Saxe, Bade-Wurtemberg et Bavière, détaille un communiqué du parquet.

Sept suspects sont visés par ces enquêtes sur des faits survenus entre 2007 et 2011 et ayant entraîné une fraude supérieure à 50 millions d'euros, selon la même source.

Le montage illégal dit "Cum ex" consiste, entre plusieurs intervenants, à acheter et revendre des actions autour du jour de versement du dividende, si vite que l'administration fiscale n'identifie plus le véritable propriétaire et accorde de fait plusieurs crédits d'impôt pour le même titre recevant un dividende. Les aigrefins se partagent ensuite le bénéfice de la fraude.

Depuis 2012, le parquet de Francfort a lancé dix enquêtes basées sur cette fraude portant sur un préjudice total de 815 millions d'euros pour le fisc, dont plus de la moitié ont été récupérés, selon un communiqué séparé.

En Allemagne, plusieurs banques soupçonnées d'être liées à la fraude ont déjà été perquisitionnées. Cela a été le cas de Deutsche Bank, qui ne fait pas elle-même l'objet d'une enquête pénale mais plusieurs de ses anciens collaborateurs sont poursuivis pour s'être lancés à leur propre compte dans des montages Cum ex.

Dans cette affaire tentaculaire, les bureaux allemands de Blackrock, l'un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde, ont aussi été visités en novembre dernier.

L'avocat allemand Hanno Berger, identifié comme le cerveau de l'escroquerie, est depuis mai dernier en attente d'un procès, comme cinq anciens salariés de la banque Hypovereinsbank, filiale d'Unicredit. Cette dernière a déjà accepté de rembourser 113 millions d'euros au fisc allemand et de payer une sanction de 5 millions d'euros.

