BONDS: Les bons du Trésor américain très recherchés, les taux au plus bas

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La tourmente boursière provoquée par le plongeon des cours du pétrole et l'épidéme de coronavirus a fait tomber les rendements des obligations du Trésor américain à de nouveaux plus bas historiques lundi, alors que les investisseurs se précipitent sur les placements jugés les plus sûrs. Le taux de l'obligation du Trésor américain à 10 ans, qui évolue en sens inverse de son prix, a plongé de 20 points de base en clôture, à 0,501%, contre 0,709% la veille, après être descendu jusqu'à 0,339% en séance. Le taux du 30 ans s'est également nettement détendu à 0,938%, contre 1,216% vendredi. "Je n'ai jamais vu ça, et je fais ça depuis 30 ans", a indiqué Scott Thiel, stratège en chef de l'obligataire chez BlackRock. Il a ajouté que les investisseurs fuyaient vers ces obligations, perçues comme les moins risquées, afin de protéger leurs portefeuilles, après la chute des actions, des matières premières et des titres de dette d'entreprises. "Il faut laisser la poussière retomber avant de regarder les niveaux [de valorisation]. C'est une question de gestion des risques", a-t-il déclaré.

-Anna Hirtenstein, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau) ed: TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire