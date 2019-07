DEUTSCHE BANK : Credit Suisse reste négatif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a confirmé son opinion Sous-performance et son objectif de cours de 6 euros sur Deutsche Bank après l’annonce la restructuration. « Bien que la DBK mérite d'être félicitée pour ses mesures audacieuses en matière d'abandon de l'activité actions, une cinquième année de bénéfice par action négatif en 2019, une visibilité limitée en 2020 et des objectifs ambitieux pour 2022 ont fait chuter l'action de plus de 5 % », résume le bureau d’études. Compte tenu du risque d'exécution élevé, il reste prudent pour l'instant, même à une valorisation inférieure à 0,3 les fonds propres tangibles.