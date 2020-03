DEUTSCHE BANK : JPMorgan abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a réduit son objectif de cours de 6,70 euros à 6 euros sur Deutsche Bank et confirmé sa recommandation Neutre dans le cadre d'une étude sur les banques d'investissement. Le bureau d'études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 20% pour 2021 et de 15% pour 2022, reflétant principalement des commissions plus faibles dans la banque d'investissement et des revenus moindres dans le courtage et autres activités liées aux marchés.