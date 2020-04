DEUTSCHE BANK : JPMorgan reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 6 euros sur Deutsche Bank après l'annonce des résultats préliminaires du premier trimestre. « Avec les résultats du 29 avril, nous attendons les détails de la forte performance des revenus qui pourrait être due à une forte performance du courtage FICC et de l'émission d'obligations comme nous l'avons vu avec les banques américaines et Credit Suisse », explique le bureau d'études.