DEUTSCHE BANK : UBS abandonne sa recommandation négative

UBS a relevé sa recommandation de Vendre à Neutre et son objectif de cours de 5,70 euros à 6,50 euros. A la différence des investisseurs les plus pessimistes sur valeur, le bureau d'études considère que le risque d'augmentation de capital est limité car il pense que le ratio de fonds propres durs devrait rester supérieur à 11,8 %. Le scénario d'investissement repose donc principalement sur la tendance des revenus et la réalisation des économies.Pour 2022, le broker suppose que les produits d'exploitation seront inférieurs de 9 % à l'objectif et que les réductions de coûts auront été atteintes à 90 %.