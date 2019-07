DEUTSCHE BANK en forte baisse en dépit d'une restructuration plus radicale que prévu

0

Depuis l'échec du rapprochement avec Commerzbank fin avril, Christian Sewing, directeur général de Deutsche Bank n’avait d’autre choix qu’une restructuration drastique pour redresser la première banque allemande. Celle annoncée dimanche est plus radicale que la transformation évoquée par la presse récemment, mais après un premier accueil favorable en Bourse, l’action Deutsche Bank chute désormais de 5,31% à 6,793 euros. Son objectif de rentabilité de 8% est en particulier jugé ambitieux. Les spécialistes mettent également en avant les risques d’exécution significatifs.Selon UBS et plusieurs brokers, ces changements stratégiques sont probablement encore plus radicaux que ne le suggèrent les attentes du marché. " Le nouveau plan témoigne de la volonté et de la détermination de modifier le profil de Deutsche Bank ", ajoute l'analyste.L'agence de notation Scope est plus sévère, se demandant si cette restructuration n'arrive pas trop tard. " Même en supposant que tout se déroule comme prévu, il n'en reste pas moins que la plupart des grands groupes bancaires européens ont des années d'avance dans leurs restructurations. Le succès de la Deutsche Bank n'est pas assuré ", explique-t-elle.Deutsche Bank compte supprimer 18 000 postes, soit près de 20 % des effectifs pour un coût total de 7,4 milliards d'euros. Cette restructuration ne nécessitera pas d'augmentation de capital, mais contraindra la première banque allemande à suspendre le versement du dividende. Elle envisage de distribuer 5 milliards d'euros à ses actionnaires à partir 2022. Cette baisse des effectifs permettra de réduire les coûts de 25% d'ici 2022, à 17 milliards de dollars.Sur les 7,4 milliards d'euros de charges liées à cette restructuration attendus d'ici 2022, 5,1 milliards d'euros sont enregistrés cette année, dont 3 milliards au deuxième trimestre. L'établissement affichera sur cette dernière période une perte avant impôts de 500 millions d'euros et une perte nette de 2,8 milliards d'euros. Les résultats sont inférieurs aux attentes.Ces charges seront financées notamment par la cession des actifs placés dans une structure de défaisance. Elle abritera 74 milliards d'euros d'actifs pondérés des risques, soit 20% du total alors que les rumeurs de presse évoquaient 50 milliards d'euros.Sans surprise, la réduction de voilure de la banque touche principalement les métiers de banque d'investissement. Deutsche Bank va renoncer au courtage actions tout en conservant une activité marché primaire actions.Un accord préliminaire a été conclu avec BNP Paribas afin d'assurer la continuité de service à ses clients " Prime Finance " et " Electronic Equities ". Il prévoit pour cela le transfert à BNP Paribas de la technologie et du personnel nécessaires en temps voulu.Deutsche Bank va également réduire sa présence dans l'obligataire, en particulier au niveau des métiers de taux. L'établissement se concentrera sur le financement, le conseil, l'obligataire et les changes.La banque vise des revenus de 25 milliards d'euros en 2022 sur son nouveau périmètre contre 22,8 milliards en 2018 en pro forma et une rentabilité des fonds propres tangibles de 8 %. Ce qui correspond à un résultat net de 4,4 milliards d'euros dans trois ans.L'objectif de rentabilité est jugé difficile à atteindre par les analystes, dont Berenberg, qui est négatif sur la valeur. Ils s'inquiètent des effets secondaires de la restructuration sur les revenus. Celle-ci pourrait en effet dégrader la franchise du groupe et dont peser sur son activité. Or, l'objectif de revenus pour 2022 correspond à une croissance annuelle moyenne de 2,3%. Goldman Sachs ajoute que le niveau de 8% est faible dans le contexte européen, plus de 10% en moyenne.Moody's Investors Service a confirmé sa note A3 et la perspective négative. Cette dernière reflète les défis importants auxquels DB doit faire face pour mettre rapidement en œuvre les plans proposés, en particulier en ce qui concerne le maintien de sa base de revenus dans l'activité obligataire conservée, la réduction du poids sur ses résultats de la structure de défaisance ainsi que l'expansion des services bancaires aux entreprises face à une concurrence féroce.La première banque allemande a enfin réduit son objectif de ratio de fonds propres durs de 13 % à 12,5 %. Prenant en compte l'impact des restructurations, Berenberg évalue le ratio à 12,7% en pro forma, à comparer avec un niveau réglementaire minimal de 11,8%. Deutsche Bank dispose donc d'une faible marge de manœuvre si la structure de défaisance est plus coûteuse que prévu à liquider.