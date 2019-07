Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Garth Ritchie, responsable de la banque de financement et d’investissement de Deutsche Bank quitte la banque d'un commun accord. Il avait rejoint la première banque allemande en 1996 et avait occupé différents postes de management dans l’activité de banque de financement et d’investissement (CIB). Garth Ritchie Ritchie quittera ses fonctions de Directeur de la CIB et de membre du Directoire le 31 juillet prochain.Afin d'assurer une transition sans heurts pendant une période critique en termes de régulation au Royaume-Uni, dont les questions liées à Brexit, il continuera à conseiller la banque jusqu'à la fin novembre 2019.