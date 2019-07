Deutsche Bank : 18.000 suppressions de postes prévues

08/07/2019 | 09:56

Deutsche Bank prend 2,1% à Francfort, après la présentation d'un plan d'amélioration de sa rentabilité à long terme, prévoyant la suppression d'environ 18.000 postes et une sortie des activités de ventes et négociations d'actions.



L'établissement financier vise une réduction de ses coûts ajustés de l'ordre de six milliards d'euros, pour les ramener à 17 milliards en 2022, et il s'attend à prendre au titre de ces mesures, des charges exceptionnelles de 7,4 milliards à cet horizon.



Ces actions doivent permettre au groupe bancaire allemand de concentrer ses activités stratégiques de banque d'entreprise, financement, opérations de changes, montage et conseil, banque privée et gestion d'actifs.



