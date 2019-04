Deutsche Bank : Christian Sewing, CEO de la nouvelle entité ?

15/04/2019 | 14:24

Christian Sewing, CEO actuel de Deutsche Bank, pourrait prendre la tête de la nouvelle entité suite à la fusion de Deutsche Bank et Commerzbank indique ce matin Der Spiegel. Martin Zielke qui est actuellement CEO de Commerzbank prendrait de son côté la direction de la division retail indique le quotidien. Der Spiegel précise cependant que pour l'instant aucun accord n'a été signé entre les deux groupes bancaires et que des changements pourraient être encore réalisés dans cette nouvelle structure rapporte ce matin Aurel BGC.



Le bureau d'études Aurel BGC rapporte également que selon Bloomberg, les autorités pourraient accepter des dizaines de milliers de suppressions d'emplois dans le cadre d'un tel rapprochement, l'agence parlant de jusqu'à 30.000 postes menacés sur 140.000.



Les régulateurs auraient également demandé à Deutsche Bank de réduire encore sa division américaine en particulier l'activité banque d'investissement et de financement selon le FT.



