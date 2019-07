Deutsche Bank : La Fed lancerait sa facilité "repo" début 2020 - Deutsche Bank

15 juillet (Reuters) - La Réserve fédérale pourrait lancer au début de l'an prochain une facilité permettant aux banques de lui emprunter des fonds en présentant des Treasuries et d'autres valeurs mobilières en garantie, a déclaré un stratège de Deutsche Bank.

Cette facilité prendrait la forme de prises en pension (repo) à taux fixe et serait un recours dans un contexte de tensions sur les taux d'intérêt du marché monétaire, qui surviennent avec une fréquence croissante à la fin de chaque mois et de chaque trimestre.

"Nous confirmons prévoir que la Fed mette en place cette facilité dans le courant de l'année en vue de la rendre pleinement opérationnelle début 2020", écrit Steven Zeng, stratège de Deutsche Bank dans une note publiée vendredi soir.

Les responsables de la Fed ont débattu d'une telle facilité en juin sans prendre de décision.

Steve Kang, stratège taux de Citi Research, écrit pour sa part: "Notre hypothèse de base est que cette facilité finira par être mise en oeuvre mais nous pensons que cela prendra plus longtemps que nous ne le pensions - autour du troisième trimestre 2020 - au vu des diverses opinions des participants sur les paramètres".

Tant la Fed que les marchés tireraient avantage d'une telle facilité, explique Zeng, de Deutsche Bank.

La Fed pourrait réduire davantage un bilan qui est actuellement de 3.860 milliards de dollars et un tel programme pourrait en outre dissuader les grandes banques de thésauriser, permettant une meilleure répartition des réserves en faveur des petits établissements.

Pour les traders et les investisseurs, une facilité "repo" viendrait alimenter la liquidité des Treasuries et leurs volumes de trading car les banques pourraient plus facilement jongler entre réserves et titres.

La Fed pourrait dans un premier temps établir le taux fixe de la facilité à 35 points de base au-dessus de la rémunération qu'elle sert sur les réserves bancaires, dit Zeng, ajoutant que l'écart pourrait être ajusté à la hausse ou à la baisse.

(Richard Leong, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Joanny)