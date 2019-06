Deutsche Bank : MEDIA-Deutsche Bank envisage jusqu'à 20.000 suppressions d'emplois/WSJ

28 juin (Reuters) - Deutsche Bank envisage de supprimer entre 15.000 et 20.000 emplois, soit plus d'un poste à temps plein sur six dans le monde, rapporte vendredi le Wall Street Journal (WSJ), citant des sources proches du dossier.

Les licenciements s'étendraient probablement sur plus d'un an et concerneraient tous les pays et toutes les activités de la première banque allemande, poursuit le quotidien américain.

Des discussions au plus haut niveau de la hiérarchie ont eu lieu jeudi et ce vendredi au sujet de ces suppressions, mais aucune décision finale n'a été prise, a pour sa part dit à Reuters une source proche du dossier.

Deutsche Bank prévoit notamment de réduire la taille de ses activités banque d'investissement aux Etats-Unis, ne laissant en place qu'une opération réduite au minimum pour servir les entreprises et clients à valeur nette élevée, ont dit la semaine dernière des sources à Reuters.

Les membres du conseil de surveillance de la Deutsche Bank ont discuté de ces plans lors d'une conférence téléphonique organisée au début du mois et ont convenu qu'il était nécessaire de procéder à des coupes massives dans les courtage actions et le trading obligataire aux Etats-Unis, a rapporté Reuters, citant des sources.

NOTE: Les informations du WSJ n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris, Emma Cruz pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)