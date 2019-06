Deutsche Bank : MEDIA-La Fed demande à Deutsche Bank d'expliquer son projet de "bad bank"-FT

24 juin (Reuters) - Les autorités réglementaires américaines ont demandé des explications à Deutsche Bank sur son projet de structure de défaisance ("bad bank") et l'impact que cela aurait sur les activités de la banque allemande aux Etats-Unis, rapporte lundi le Financial Times.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) s'inquiètent de cette stratégie de Deutsche Bank, qui s'inscrit dans le cadre de la décision du groupe bancaire de s'éloigner des activités de banque d'investissement, ajoute le FT.

Deutsche Bank et la Fed n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de la part de Reuters sur cet article.

Le FT et Reuters ont rapporté ce mois-ci que Deutsche Bank envisageait de réorganiser ses activités de courtage avec la mise sur pied d'une "bad bank" qui détiendrait des dizaines de milliards d'euros d'actifs non stratégiques, et la réduction voire la fermeture de ses activités de trading situées hors d'Europe. (Aishwarya Nair à Bangalore, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)