Deutsche Bank : Moody's confirme sa perspective 'négative'

08/07/2019 | 14:32

Moody's confirme sur Deutsche Bank sa note de crédit 'A3' assortie d'une perspective 'négative', bien que jugeant le plan de restructuration du groupe bancaire comme 'un pas positif vers la réalisation un modèle d'activité plus équilibré et durable'.



'Accélérer la transformation de la banque et réduire les activités à risque plus élevé qui se sont montrées constamment incapable de générer des rentabilités acceptables, sera positif pour le crédit, si réalisé avec succès', estima l'agence de notation.



