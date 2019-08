Deutsche Bank : USA-Deutsche Bank scelle un accord à $16 mln avec la SEC

WASHINGTON, 23 août (Reuters) - Deutsche Bank a accepté de verser plus de 16 millions de dollars aux autorités américaines pour régler à l'amiable une procédure sur des accusations de corruption, a annoncé jeudi la Securities and Exchange Commission (SEC).

La SEC a accusé la banque allemande d'avoir employé des parents peu qualifiés de représentants en Asie et en Russie à la demande de ceux-ci dans le but de remporter ou conserver des contrats, au moins entre 2006 et 2014, en violation de la règlementation américaine de lutte contre la corruption.

Aux termes de l'accord de règlement à l'amiable, Deutsche Bank n'a ni confirmé ni infirmé les accusations, a précisé la SEC.

Un porte-parole de la banque allemande a déclaré dans un communiqué transmis par email à Reuters que "Deutsche Bank a offert une assistance importante à la SEC dans son enquête et a mis en place plusieurs mesures destinées à améliorer les pratiques de recrutement". (Michelle Price; Jean Terzian pour le service français)