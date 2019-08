Deutsche Bank : aurait discuté rapprochement avec UBS

26/08/2019 | 10:09

Deutsche Bank et UBS ont étudié au mois de juin l'opportunité d'un rapprochement, notamment par le biais d'une fusion de leurs activités de banque d'investissement, avant de finalement renoncer au projet, apprend-on lundi dans un article du Wall Street Journal.



Les pourparlers engagés par l'établissement allemand et son homologue suisse montrent à quel point l'environnement économique actuel - marqué par des taux d'intérêt négatifs et un ralentissement de la croissance - est pénalisant pour les banques, explique le WSJ.



Il semblerait que les négociations ait échoué du fait de désaccords quant à la structuration et la répartition du capital.



Plus tôt dans l'année, Deutsche Bank et UBS auraient évoqué un projet de fusion globale, là encore sans succès.



Ces spéculations autour d'une consolidation européenne du secteur ne faisaient pas grimper les titres. A Francfort, l'action Deutsche Bank cédait 0,1% lundi dans les premiers échanges. A Zurich, le titre UBS lâchait 0,3%.



