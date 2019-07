Deutsche Bank : aurait envisagé des cessions à Wall Street

03/07/2019 | 09:29

Selon le Wall Street Journal (WSJ), Deutsche Bank, la banque allemande en situation difficile, a discuté de la cession de l'essentiel de ses activités de banque d'investissement et 'actions' aux Etats-Unis avec différents établissements concurrents, dont l'américain Citi et le français BNP Paribas.



Aucun accord n'a été conclu, indique le quotidien américain des affaires.







