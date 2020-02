Deutsche Bank bondit après la montée au capital d'un fonds américain

Berlin (awp/afp) - Le titre de la Deutsche Bank bondissait jeudi, après la forte montée au capital du fonds de pension américain Capital Group, illustrant un retour de la confiance des marchés après plusieurs années de pertes.

Vers 12:15 GMT, l'action prenait 9,14% à 9,02 euros à la Bourse de Francfort, en première position d'un Dax en hausse (+0,72% à 13.574,78 points).

Le fonds de pension américain Capital Group est monté fin janvier à 3,1% du capital de Deutsche Bank, a dévoilé la banque jeudi.

"Nous sommes satisfaits de l'intérêt que suscite notre entreprise de la part d'acteurs ayant l'expérience et la crédibilité de Capital Group", a commenté la banque dans un communiqué.

Cette annonce illustre un certain retour de la confiance des marché, après l'annonce par la première banque allemande d'un vaste plan de redressement en juillet.

Ce plan, qui inclut notamment un recentrage sur ses activités européennes et des coupes importantes dans la banque d'investissement, le tout s'accompagnant de 18.000 départs prévus, doit mettre fin à cinq années consécutives de pertes nettes, avec notamment un trou de 5,7 milliards d'euros en 2019.

La banque, qui a passé dans ses comptes de l'an dernier une bonne partie des coûts de sa réorganisation, s'attend à un retour de fortune progressif, envisageant que sa rentabilité grimpe à 8% en 2022.

Capital Group devient le quatrième plus gros actionnaire de Deutsche Bank, derrière le Qatar et les fonds BlackRock et Hudson Executive Capital.

Signe de ce retour de confiance, le titre de Deutsche Bank signe la plus forte hausse au sein du Dax depuis janvier, au-dessus de 30%.

afp/rp