Deutsche Bank : dans le rouge après les résultats

30/10/2019 | 11:13

Deutsche Bank annonce ce mercredi avoir enregistré une perte de 832 millions d'euros au troisième trimestre.



Le groupe, qui traverse actuellement sa plus grande restructuration en deux décennies, a par ailleurs que son chiffre d'affaires s'établissait à 5,3 milliards d'euros, en baisse de 15%, en raison de sa récente décision stratégique de se retirer de la vente et du négoce d'actions.



Un élément positif tout de même, son nouveau périmètre a enregistré un bénéfice avant impôts de 353 millions d'euros, les quatre activités principales étant rentables au cours du trimestre.



Cela n'empêche pas le titre de faire grise mine ce matin : -5,2% à Francfort.



