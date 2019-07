Deutsche Bank : départ de G. Ritchie avant la réorganisation

05/07/2019 | 16:57

Le groupe annonce cet après-midi le départ de Garth Ritchie le patron de la banque de financement et d'investissement (CIB).



Garth Ritchie a déclaré : ' J'ai assumé la direction de la banque d'investissement à un moment très difficile et, au cours des trois dernières années, nous avons réalisé des progrès considérables pour améliorer et stabiliser ses paramètres financiers. Je crois que la banque est maintenant prête pour de nouvelles transformations et que le moment est venu pour les nouveaux dirigeants de faire avancer la division. '



M. Sewing assumera la responsabilité de la Corporate & Investment Bank au sein du Directoire.



' D'autres annonces pour l'équipe de direction de la division suivront en temps voulu ' indique le groupe.



Rappelons que le conseil de surveillance va se réunir dimanche prochain pour examiner un plan de réorganisation qui pourrait coûter jusqu'à 5 MdsE selon le ' FT '.



Le groupe envisagerait de supprimer 20 000 postes dans le cadre de ce nouveau plan.



' Les activités de marché seraient les plus touchées, notamment aux USA. Les effectifs du groupe atteignaient 91 463 personnes à fin mars 2018 dont 38 305 affectés aux activités CIB. Cela représenterait une baisse d'effectifs d'environ -20% au niveau du Groupe DBK ' précise Oddo.



' Ce plan concernerait essentiellement la Banque d'Investissement qui réalise encore près de 50% des produits du groupe. Si ce montant devait être confirmé, Deutsche Bank signerait en 2019 une nouvelle année de pertes, la 4ème en 5 ans ' souligne Invest Securities.



' Les activités CIB de DBK et leurs risques associés sont une des raisons de l'échec du projet de rapprochement avec CBK. Dans l'hypothèse où une large part des activités CIB de DBK sortirait du périmètre (Bad Bank ?), une relance du rapprochement avec CBK deviendrait alors un peu plus crédible ' estime Oddo.



