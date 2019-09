Deutsche Bank : devrait supprimer d'autres postes

06/09/2019 | 12:25

Deutsche Bank devrait supprimer des dizaines d'emplois dans son activité Fixed-Income selon l'agence Bloomberg. Cette activité n'avait pas subi de suppression de poste pour l'instant dans le cadre du plan de restructuration annoncé en juillet dernier.



Selon Bloomberg, la banque aurait licencié des personnes basées à New York et à l'étranger. Ces réductions de postes seraient en grande partie liées à la sous performance de certaines divisions souligne l'agence de presse.



Rappelons que le groupe a présenté début juillet un plan d'amélioration de sa rentabilité à long terme, prévoyant la suppression d'environ 18.000 postes et une sortie des activités de ventes et négociations d'actions.



L'établissement financier vise une réduction de ses coûts ajustés de l'ordre de six milliards d'euros, pour les ramener à 17 milliards en 2022, et il s'attend à prendre au titre de ces mesures, des charges exceptionnelles de 7,4 milliards à cet horizon.



