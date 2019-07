Deutsche Bank : gagne 2% après son plan, l'avis d'un analyste

08/07/2019 | 11:12

Deutsche Bank prend 2% à Francfort, après la présentation d'un plan prévoyant la suppression d'environ 18.000 postes et une sortie des activités de ventes et négociations d'actions.



L'établissement financier vise une réduction de ses coûts ajustés de l'ordre de six milliards d'euros, pour les ramener à 17 milliards en 2022.



Oddo reste à alléger sur la valeur avec un objectif de cours de 7,10 E après la présentation de ce plan de réorganisation.



Oddo estime que les annonces du groupe sont positives pour DBK et CBK, mais négatives pour DWS et Amundi. ' Nous estimons que ce plan vise notamment à relancer le rapprochement avec CBK ' indique le bureau d'analyses.



Oddo rajoute que la chronologie est risquée. Le bureau d'études souligne la baisse de la solvabilité avant celle des risques. ' Le plan confirme qu'une augmentation de capital est irréaliste et que le Gouvernement Allemand ne souhaite pas participer '.



' L'Objectif de redressement du RoTE à 8% en 2022 repose essentiellement sur des réductions de coûts '.



' L'Impact est théoriquement positif sur la valorisation (+25% +30%) en supposant que l'objectif de RoTE de 8% est atteint mais en appliquant une décote relative au profil de risque ' explique Oddo.



