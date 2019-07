Deutsche Bank : hausse du titre après l'analyse d'UBS

12/07/2019 | 12:13

Le titre Deutsche Bank figure parmi les plus fortes hausses du DAX 30, avec un gain de 1,5%. UBS a relevé sa recommandation sur la valeur avec une opinion ' neutre ' après l'annonce du plan de restructuration.



Ce relèvement d'opinion d'UBS intervient après l'annonce en début de semaine par le groupe de la suppression d'environ 18 000 emplois et une sortie des activités de ventes et négociations d'actions dans le cadre d'un plan d'amélioration de la rentabilité.



Dans une note adressée aux clients, UBS indique un 'changement stratégique important' et voit un 'risque / rendement plus équilibré' sur les actions du groupe bancaire. Le bureau d'analyses relève également son objectif de cours, qui passe de 5,7 euros à 6,6 euros.



