Deutsche Bank : lourde perte avec des charges exceptionnelles

24/07/2019 | 10:57

Deutsche Bank lâche 4,2% à Francfort, après la publication d'une perte nette de 3,1 milliards d'euros au titre du deuxième trimestre, sous le poids de charges de 3,4 milliards liées à sa transformation stratégique.



En excluant ces charges, la banque allemande aurait engrangé un bénéfice net de 231 millions d'euros et un profit imposable de 441 millions, à comparer à respectivement 401 et 711 millions un an auparavant.



A 6,2 milliards d'euros, les revenus nets ont diminué de 6%, plombés par une chute de 18% en banque de financement et d'investissement, la proportion des activités jugées plus stables dans le chiffre d'affaires total s'améliorant.



