Deutsche Bank : nomination en banque d'entreprises

09/09/2019 | 11:01

Deutsche Bank fait part de la nomination de Stefan Bender comme responsable de la banque d'entreprises en Allemagne à partir du 1er octobre. Il reportera à Stefan Hoops, le responsable de cette activité au niveau mondial.



Travaillant chez Deutsche Bank depuis 1997, Stefan Bender cumule plusieurs années d'expérience dans l'activité de clients commerciaux et entreprises, le plus récemment comme responsable des clients commerciaux en Allemagne en banque privée et commerciale.



