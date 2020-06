Deutsche Bank place sa clientèle fortunée et à l'international sous un même toit

Francfort (awp/afp) - La première banque allemande Deutsche Bank va rassembler dans une entité commune ses activités de gestion de fortune et de clientèle privée à l'international, a-t-elle annoncé mercredi.

Cette nouvelle division aura "un oeil sur les entrepreneurs et leurs familles ainsi que sur les petites et moyennes entreprises", et sera également "fortement représentée dans le secteur de la clientèle privée sur les marchés importants de la zone euro", explique Claudio de Sanctis, directeur désigné de cette entité au sein de la banque, cité dans un communiqué.

En tout 3,4 millions de clients seront servis dans le monde via cette entité, entre fortunes privées et particuliers, en rajoutant des PME en Italie, en Espagne, en Belgique et en Inde.

L'ensemble va peser 250 milliards d'euros d'actifs et générer environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, explique la banque, sur un total de 23 milliards l'an dernier pour le groupe.

Cette réorganisation doit permettre de "gagner des parts de marché" et d'améliorer l'offre de Deutsche Bank, notamment en "solutions numériques."

Cela va aussi s'accompagner de suppressions de postes, confirme la banque auprès de l'AFP mais sans donner de chiffres.

Celles-ci feront en tout état de cause partie d'un vaste plan annoncé en juillet 2019 et prévoyant le départ de 18.000 personnes d'ici 2022.

Deutsche Bank a entrepris de réduire la voilure dans la banque d'investissement, dépendant des activités de marchés, pour mettre l'accent sur la banque des particuliers, des PME et des grandes entreprises à l'international.

