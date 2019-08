Deutsche Bank : une affaire de corruption réglée aux USA

23/08/2019 | 10:33

Deutsche Bank a accepté de verser plus de 16 millions de dollars dans le cadre du règlement à l'amiable d'une affaire où la banque allemande était accusée par la justice américaine d'avoir corrompu certains responsables politiques en Asie et en Russie en échange de marchés, a annoncé jeudi la Securities and Exchange Commission (SEC).



Dans le détail, l'établissement basé à Francfort va devoir payer 10,8 millions de dollars de restitution de bénéfices, 2,4 millions de dollars d'intérêts avant jugement et 3 millions de dollars de sanction civile.



Selon la SEC, les faits remontent entre 2006 et 2014, période durant laquelle Deutsche Bank n'a pas hésité à embaucher les proches des membres de plusieurs gouvernements étrangers afin de s'assurer du gain ou de la conservation de certains contrats.



Le schéma a conduit la banque à embaucher des personnes souvent 'non qualifiées', qui échappaient au processus de recrutement long et fastidieux habituellement imposé aux nouvelles recrues, explique la SEC.



A la succursale de Londres, une recrue russe obtenait ainsi de si piètres résultats qu'elle avait fini par être qualifiée de 'fardeau pour la réputation du programme, voire du groupe dans son ensemble' par les équipes locales des ressources humaines, affirme la SEC.



